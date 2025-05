I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Cagliari hanno denunciato l'amministratrice 22enne della società che gestisce un locale in centro a Carbonia per mancato rispetto le norme di sicurezza sul lavoro.

Durante il controllo dei militari, è emerso che la giovane non aveva adottato le misure necessarie per garantire il primo soccorso in caso di emergenza, come richiesto dalla legge. Queste mancanze hanno portato alla presentazione di una denuncia alla Procura di Cagliari e all'imposizione di multe per un totale di 1.423,84 euro.

L'intervento dei Carabinieri fa parte delle attività di vigilanza per assicurare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai locali aperti al pubblico.