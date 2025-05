Paura a Porto Torres dove, intorno alle ore 13:00 di oggi, venerdì 9 maggio, un vasto incendio ha coinvolto un capannone utilizzato come deposito di materiali cartacei per l'edilizia, in via Pigafetta.

Per estinguere le fiamme, sono prontamente intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Porto Torres, dalla sede Centrale di Sassari e da Alghero. L'incendio ha principalmente danneggiato il tetto del capannone, ma grazie all'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco è stato possibile evitare danni ai materiali presenti all'interno della struttura.

Attualmente, le operazioni di bonifica sono in fase di completamento e fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul luogo dell'incidente sono presenti anche la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Polizia Locale di Porto Torres, il personale del 118 e i tecnici dell'ARPAS per effettuare rilievi sulla qualità dell'aria.