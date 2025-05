Novità in arrivo per i collegamenti tra Cagliari e Roma. Aeroitalia ha annunciato che, a partire dal 1° giugno, i voli giornalieri sulla rotta in continuità territoriale tra il capoluogo sardo e Fiumicino passeranno da sette a nove.

“Verranno introdotte due nuove frequenze, con una programmazione studiata per garantire maggiore regolarità nella distribuzione dei voli nel corso della giornata”, si legge in una nota della compagnia. L’obiettivo è chiaro: “Rispondere in modo più efficace alle esigenze di mobilità del territorio”.

Una decisione che punta a offrire maggiore flessibilità e a coprire meglio le fasce orarie più richieste dai viaggiatori, sia per motivi personali che professionali. I biglietti per i nuovi voli sono già in vendita a partire da oggi.

L’annuncio rappresenta un segnale di attenzione verso la Sardegna e un ulteriore passo per rendere la continuità territoriale più vicina alle reali necessità dei cittadini sardi.