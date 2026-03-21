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Sassari
Sequestro record di metanfetamina a Porto Torres: spagnola fermata con 368 grammi di Shaboo
ALGHERO

Ad Alghero il reparto di Oculistica trasloca dall’Ospedale Civile al Marino

Secondo l’Asl sassarese il trasferimento consentirà di alleggerire l’attività di sala operatorie del Civile
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TEATRO

Francesco Demuro: dal cuore dell’Isola alla conquista del mondo

Il tenore sardo, forgiato dal canto a chitarra, conquista i teatri internazionali con una voce che unisce tecnica impeccabile ed emozione pura. Il ritratto inedito di un artista speciale
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Porto Torres

Sequestro record di metanfetamina a Porto Torres: spagnola fermata con 368 grammi di Shaboo

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Alghero

Viola le prescrizioni in prova e va in carcere: sconterà i restanti 8 mesi ad Alghero

Sassari

Sassari. Open Day al Comando della Polizia locale: una mattinata dedicata ai giovanissimi

Romana

Piccola, giovane e volenterosa: l'Avis Romana traccia la via della solidarietà

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Sassari

Morte di Davide Calvia, la svolta. La sorella Nadia: "Giovannino un bugiardo, l'ha ucciso e ha finto l'incidente"

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ALGHERO

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Foresta Burgos 6 aprile

La Pasquetta si vive a Foresta Burgos, tra tradizione, natura e laboratori | Il programma

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Teatro

Drusilla Foer incanta Cagliari e Sassari con "Venere Nemica"

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Un sassarese alla guida della giustizia minorile in Calabria: Alan Gron nuovo dirigente

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METEO

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