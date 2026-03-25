Aeroitalia punta sui collegamenti interni alla Sardegna e rafforza l’offerta tra gli aeroporti dell’Isola in vista della stagione estiva 2026, introducendo nuove tratte tra Cagliari, Alghero e Olbia.

Dal 3 luglio al 31 agosto 2026 saranno attivi due nuovi collegamenti intra-isolani con due frequenze settimanali, operati con aeromobili ATR 72 da 68 posti.

La rotta Cagliari–Alghero sarà operativa nei giorni di lunedì e venerdì: partenza da Cagliari alle 11:00 e ritorno da Alghero alle 13:00.

Negli stessi giorni e con la stessa tipologia di velivolo sarà attivato anche il collegamento Cagliari -Olbia: partenza da Olbia alle 9:00 con arrivo a Cagliari alle 10:10, mentre il ritorno partirà da Cagliari alle 15:00 con arrivo a Olbia alle 16:10.

I voli saranno disponibili esclusivamente nei mesi di luglio e agosto e sono in vendita dal 23 marzo 2026.

Il rafforzamento delle tratte interne rientra in una strategia più ampia che vede la Sardegna al centro dei piani della compagnia. "Questa scelta nasce dalla volontà di Aeroitalia di facilitare la mobilità sia dei residenti sia dei turisti, rendendo ancora più semplici e accessibili gli spostamenti", ha spiegato la compagnia.

Come sottolineato da Massimo Di Perna, Chief Commercial Officer di Aeroitalia: “Crediamo fortemente nel potenziale di questa regione e intendiamo sostenere la crescita economica e turistica del territorio, rafforzando anche le rotte interne all’isola e quelle con i principali aeroporti italiani”.

Voli interni Lunedì e Venerdì

Cagliari- Alghero

Dal 3 luglio al 31 agosto 2026, la tratta sarà operata con ATR 72 da 68 posti. I voli partiranno da Cagliari verso Alghero alle 11:00 e ritorneranno da Alghero alle 13:00 nei giorni lunedì e venerdì.

Cagliari- Olbia

Sempre dal 3 luglio al 31 agosto 2026, il collegamento sarà operato con la stessa tipologia di velivolo e negli stessi giorni: partenza da Olbia alle 9:00 (arrivo a Cagliari 10:10), ritorno da Cagliari alle 15:00 (arrivo a Olbia alle 16:10).