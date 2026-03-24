La Polizia di Stato ha arrestato un uomo ritenuto responsabile di un furto all’interno di un’attività commerciale a Sassari. L’intervento è avvenuto nella prima serata di ieri nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto ai reati predatori.

Facendo salvo il principio di non colpevolezza, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo una segnalazione che ne indicava la presenza all’interno del punto vendita Tecnomat. Gli agenti della Squadra Mobile, arrivati sul posto, lo hanno individuato dopo una breve ricerca e sottoposto a controllo.

All’interno dello zaino che portava con sé è stata trovata merce per un valore di circa 300 euro, risultata appena sottratta dal negozio. Durante la perquisizione è emerso anche uno sfollagente artigianale, realizzato con una sbarra metallica e dotato di impugnatura e cinghia, che – secondo quanto ricostruito – avrebbe potuto essere utilizzato per garantirsi la fuga in caso di intervento del personale.

Alla luce degli elementi raccolti, i poliziotti hanno proceduto all’arresto. Nella mattinata di oggi l’uomo è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari, che ha convalidato il provvedimento.