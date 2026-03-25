Una mattinata densa di significato quella di oggi, mercoledì 25 marzo, per il personale delle forze armate della Brigata “Sassari”, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che si sono riuniti presso la Chiesa Mater Ecclesiae di Sassari per partecipare al Precetto Pasquale.

Durante la solenne liturgia, organizzata dal Comando Brigata “Sassari”, hanno presenziato il vice comandante colonnello Luigi Viel insieme ai rappresentanti delle forze armate, al vicesindaco Pier Luigi Salis e al prefetto Grazia La Fauci.

La funzione religiosa è stata officiata da Monsignor Tamponi, il quale ha offerto ai militari e ai fedeli presenti un momento di profonda riflessione spirituale.

È stato significativo il contributo delle Associazioni Combattentistiche d’Arma, che rappresentano un legame importante con le nuove generazioni e diffondono valori di solidarietà.

Questa celebrazione è un momento fondamentale per i militari: un'occasione di meditazione guidata dai principi di lealtà e fede, che uniscono diverse realtà sotto lo stesso spirito di servizio e dedizione alla vita.