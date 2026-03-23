Un’attività di spaccio organizzata tra le mura domestiche è stata scoperta nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Sassari, che al termine di alcuni giorni di servizi antidroga hanno arrestato in flagranza un uomo sassarese.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’indagato avrebbe gestito all’interno della propria abitazione una fiorente attività di spaccio di cocaina, rifornendo quotidianamente numerosi tossicodipendenti.

Dopo aver monitorato i movimenti del sospettato, gli agenti sono intervenuti fermandolo mentre si trovava a bordo della propria auto. Durante il controllo è stato trovato in possesso di un involucro contenente circa 25 grammi di cocaina.

La successiva perquisizione effettuata nell’abitazione ha permesso di recuperare ulteriori 50 grammi della stessa sostanza, oltre a circa 16mila euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. All’interno dell’appartamento sono stati inoltre rinvenuti due bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Al termine delle operazioni, su disposizione dell’Autorità giudiziaria procedente, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida.