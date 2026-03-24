Il gip del Tribunale di Sassari, Gian Paolo Piana, ha disposto la revoca degli arresti domiciliari per il dj 24enne fermato a fine febbraio con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una 20enne. Il giudice ha accolto l’istanza presentata dalla difesa, disponendo la rimessa in libertà del giovane.

“I rapporti intercorsi con la querelante si sono svolti nell'ambito di piena consensualità, con libera e reciproca autodeterminazione, in assenza di costrizione, violenza o abuso”, dichiara l’avvocato Francesco Chessa. “Nelle more del procedimento, sono emersi elementi favorevoli all'assistito, nel cui contesto si colloca anche la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari”, continua il legale. “La difesa esprime piena fiducia nell'operato dell'autorità giudiziaria, confidando che il prosieguo delle indagini consentirà una ricostruzione completa e obiettiva dei fatti”.

Il giovane era stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile dopo la denuncia della ragazza, che aveva riferito di aver subito violenza. Le indagini, coordinate dal pm Gianni Caria, ricostruiscono un primo incontro tra i due in un locale e un successivo appuntamento in un’abitazione privata, dove sarebbe avvenuto un primo rapporto consensuale. Secondo l’accusa, il 24enne avrebbe poi costretto la giovane a un secondo rapporto contro la sua volontà.

Il giorno seguente, assistita dall’avvocato Stefano Porcu, la 20enne si era presentata in Questura per formalizzare la denuncia.