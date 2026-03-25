Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato un uomo a Sassari per porto abusivo di arma, al termine di un intervento della Sezione Volanti della Questura durante un servizio di controllo del territorio nelle ore notturne.

Gli agenti sono intervenuti in via Padre Luca a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa per una lite appena conclusa tra tre persone. Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, uno dei coinvolti, al termine del diverbio, si era allontanato minacciando gli altri due.

Poco dopo, le due persone rientrate nella propria abitazione hanno notato un’auto sospetta aggirarsi nei pressi dell’ingresso, attirando l’attenzione con manovre pericolose, tra accelerazioni improvvise e rumori provocati dagli pneumatici.

Durante la raccolta delle informazioni, gli agenti hanno sentito un veicolo sopraggiungere a forte velocità proprio in direzione dell’abitazione segnalata. Alla vista dell’auto, i poliziotti l’hanno riconosciuta come quella indicata dai presenti. Il conducente, accortosi della pattuglia, ha cambiato repentinamente direzione nel tentativo di evitare il controllo.

Ne è nato un breve inseguimento, al termine del quale gli agenti hanno intimato l’alt. Il conducente si è fermato poco dopo ed è stato identificato e sottoposto a perquisizione personale.

Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di una pistola nascosta all’altezza della cintura dei pantaloni, con due colpi nel caricatore, senza alcuna autorizzazione al porto.

Dagli accertamenti è emerso inoltre che stava guidando senza patente, in quanto revocata, e con il veicolo privo di copertura assicurativa.

L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria per i reati contestati. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari.