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Attimi di paura questa mattina in viale Sicilia a Sassari, dove un’auto si è ribaltata dopo aver urtato un veicolo in sosta.
Secondo una prima ricostruzione, l’anziana, per cause in corso di accertamento, avrebbe colpito un’auto parcheggiata lungo la strada, finendo poi capovolta al centro della carreggiata.
A chiamare i soccorsi sono stati diversi cittadini, accorsi per prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei mezzi di emergenza.
Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, gli agenti della Polizia locale e i Vigili del fuoco.
Secondo quanto appreso, la conducente è stata affidata alle cure del personale sanitario e trasportata al pronto soccorso in codice rosso.