La compagnia aerea Volotea festeggia il quinto anniversario della sua base operativa all'aeroporto di Olbia, con oltre 30mila voli effettuati e quasi 5 milioni di passeggeri trasportati da e per la Sardegna. Il legame con il territorio si è consolidato nel corso degli anni, con una crescita costante del network e un impegno continuo per garantire collegamenti efficienti tra la Sardegna e importanti mercati nazionali ed europei.

Durante il periodo di massima attività, sono stati impiegati più di 80 dipendenti, di cui circa un terzo di origine sarda. Il primo volo della compagnia decollò sulla rotta Venezia-Olbia, segnando l'inizio dell'avventura di Volotea nei cieli europei.

Dal lancio della base operativa al Costa Smeralda, la compagnia ha registrato una crescita costante, passando dai 14 collegamenti offerti nel 2020 a quasi il doppio attualmente. Nel 2026, con 27 rotte verso 3 Paesi, Volotea si conferma come la principale compagnia aerea per numero di destinazioni servite da Olbia.

"I risultati raggiunti in questi anni testimoniano il nostro impegno e il valore della collaborazione costruita con il territorio e con i suoi stakeholder. Desideriamo inoltre ringraziare Geasar e tutto il team dell'aeroporto di Olbia per il supporto costante e la proficua sinergia, vero motore di questo percorso di crescita condivisa", dichiara Valeria Rebasti, international market director di Volotea.

"Siamo orgogliosi di celebrare il quinto anniversario della base Volotea presso l'aeroporto di Olbia, un progetto che in questi anni ha contribuito in modo significativo alla crescita dello scalo e al rafforzamento della connettività del territorio" commenta Silvio Pippobello, amministratore delegato di Geasar e Sogeaal, le società si gestione degli aeroporti si Olbia e Alghero.