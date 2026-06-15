Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, lunedì 15 giugno, lungo la strada Panoramica di Olbia, all’altezza dell’uscita per l’ospedale.

Nel tamponamento sono rimasti coinvolte due auto e un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Olbia, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, e hanno collaborato con la Polizia Locale nella gestione della viabilità, al fine di limitare i disagi al traffico.

Presenti anche gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure all’occupante di una delle autovetture coinvolte nell’incidente. Al momento non sono state diffuse informazioni sulle sue condizioni.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.