Momenti di paura nella tarda serata di giovedì 11 giugno ad Alghero, dove un uomo è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi e violazione di domicilio aggravata.

L’allarme è scattato attraverso una chiamata al numero unico di emergenza 112, con la segnalazione di una persona in forte stato di alterazione che stava tentando di introdursi con la forza in un’abitazione del centro cittadino.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alghero, affiancati dal personale della locale Stazione. Secondo quanto accertato dai Carabinieri, l’uomo avrebbe scavalcato la recinzione del giardino dell’immobile, danneggiando alcuni oggetti e le piante presenti nell’area esterna, per poi tentare di forzare la porta dell’abitazione dei propri genitori.

I due, fortemente spaventati, si sarebbero rifugiati all’interno della casa per sottrarsi all’aggressione del figlio.

L’uomo è stato quindi bloccato e messo in sicurezza dai militari dell’Arma. Nel corso degli accertamenti è inoltre emerso che, secondo quanto riferito dai Carabinieri, si sarebbe già reso responsabile in passato di analoghi episodi violenti nei confronti dei genitori.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che coordina le indagini, l’arrestato è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Sassari in attesa dell’udienza di convalida.

A seguito della convalida dell’arresto, nei confronti dell’uomo è stato disposto il divieto di avvicinamento ai genitori, con l’obbligo di mantenere una distanza minima di 500 metri.