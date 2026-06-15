Un tentativo di furto con esplosivo al bancomat del Banco di Sardegna è stato sventato. È accaduto nella notte a Fonni. Alcuni malviventi hanno usato dell'esplosivo per cercare di scardinare la cassa posizionata all'interno della stanza che ospita lo sportello automatico della filiale di via Umberto, al centro del paese.

Qualcosa non ha funzionato come pianificato e i ladri sono scappati a mani vuote.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fonni che stanno indagando sull'accaduto. Informazioni utili potranno arrivare dai filmati della videosorveglianza.