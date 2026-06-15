C’è un silenzio che pesa più di ogni parola a Ollolai. Un silenzio fatto di incredulità, lacrime e preghiere dopo la tragica notizia della scomparsa della piccola Michelina Arbau, venuta a mancare improvvisamente ad appena tre mesi di vita.

La notizia si è diffusa rapidamente nel paese, suscitando profondo dolore tra familiari, amici e concittadini. A darne comunicazione è stata la parrocchia di San Michele, che ha espresso vicinanza alla famiglia in questo momento di immenso dolore.

"In questo grande momento di prova e di dolore, siamo vicini con la preghiera e tutto l’affetto e l’espressione del più vivo cordoglio", si legge nel messaggio rivolto al padre Michele, alla madre Michela Columbu e ai fratelli Giuseppe e Chiara.

Secondo quanto appreso, la piccola è stata soccorsa nella serata di ieri con l’intervento dell’elisoccorso, dopo aver manifestato difficoltà respiratorie. Nonostante i tentativi, per la bimba non c’è stato nulla da fare.

La salma della piccola si trova attualmente presso l’ospedale San Francesco di Nuoro, dove, sempre secondo quanto appreso, sarà sottoposta agli accertamenti diagnostici per chiarire le cause del decesso.

Per il momento non sono state comunicate informazioni relative alle esequie. La parrocchia ha fatto sapere che ulteriori dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni.