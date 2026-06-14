Sono in corso le ricerche di Giulia Boi, 39 anni, residente a Cagliari, della quale non si hanno più notizie tra il 22 e il 27 maggio 2026. L’ultimo contatto noto risale a un messaggio inviato alla madre. Da quel momento il telefono risulta spento e non sono emersi ulteriori elementi utili a localizzarla.

Secondo le informazioni diffuse, la donna è alta circa un metro e sessanta, ha corporatura esile, capelli e occhi castani. Al momento dell’allontanamento avrebbe avuto con sé i documenti personali e due telefoni cellulari.

Giulia Boi si sarebbe spostata a bordo di una Suzuki Ignis di colore azzurro, targata GW939WH. I familiari hanno denunciato la scomparsa alla Questura di Cagliari dopo aver constatato che la donna, dipendente a tempo indeterminato presso un ente pubblico cittadino, non si era presentata al lavoro al termine del periodo di ferie senza fornire spiegazioni.

In un appello diffuso dall’associazione Penelope Sardegna, l’avvocato Gianfrancesco Piscitelli riferisce di aver ricevuto segnalazioni da persone vicine alla donna che descriverebbero un periodo di forte fragilità personale negli ultimi mesi. Secondo quanto riportato, Giulia avrebbe manifestato il desiderio di trascorrere del tempo in luoghi come Monte Arci o la Valle della Luna.

Nel frattempo, dalla Prefettura di Cagliari è arrivata la conferma dell’attivazione del piano provinciale di ricerca delle persone scomparse. Chiunque sia in possesso di informazioni utili è invitato a contattare immediatamente il 112 o le autorità competenti.