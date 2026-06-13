Un automobilista ha perso il controllo della propria auto, andando a impattare violentemente contro la barriera del guardrail che delimita la carreggiata lungo l’ex Statale 131, all’altezza del bivio per Ittiri.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14 e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco della sede centrale di Sassari oltre ai soccorritori del 118. La gravità della dinamica ha spinto la centrale operativa a richiedere anche l'intervento dell'elisoccorso.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha collaborato attivamente con il personale sanitario per assistere il ferito, per poi dedicarsi alla messa in sicurezza dell'auto incidentata e alla bonifica dell’area.