Sabato 20 giugno il borgo di Atzara ospiterà La Notte Romantica, la manifestazione nazionale dei Borghi più belli d’Italia che quest’anno si intreccia con Longevitas Mandrolisai – Festival dei Vini della Longevità.

Una serata che porterà nel centro storico spettacoli itineranti, musica dal vivo, degustazioni, artisti di strada, street food e i vini di 21 aziende vitivinicole del territorio. Un appuntamento che richiamerà visitatori da tutta la Sardegna e che rappresenta anche l’occasione ideale per trascorrere un intero fine settimana nel cuore del Mandrolisai.

L’evento è organizzato dal Comune di Atzara e dal Centro commerciale naturale di Atzara, con il sostegno della Regione Sardegna e della Comunità Montana Gennargentu – Mandrolisai e in collaborazione con Coldiretti Nuoro Ogliastra e l’Associazione I Borghi più belli d’Italia.

Per chi sta programmando la visita, ecco una guida pratica su dove mangiare e dove soggiornare.

Dove mangiare ad Atzara

Durante la manifestazione sarà possibile degustare numerose specialità lungo il percorso grazie agli stand enogastronomici, alle proposte di street food e alle aziende di Campagna Amica Coldiretti presenti nel centro storico.

Per chi desidera prenotare un tavolo sono disponibili:

Ristorante – Pizzeria “Al Vecchio Mulino”

Tel. 0784 65400

Agriturismo “Su Zeminariu”

Tel. 0784 1821310

Area camper gratuita

Per i camperisti sarà disponibile un’area di sosta libera e gratuita presso il parco del campo sportivo comunale, con accesso da via Oristano.

Dove dormire ad Atzara

Per chi vuole soggiornare direttamente nel borgo sono disponibili diverse strutture ricettive.

Agriturismo Su Zeminariu

Località Su Zeminariu

Tel. 0784 1821310

Holiday Mandrolisai D.O.C.

Via Montebello 13

Tel. 324 8808557

Casa La Robbia

Via Sassari

Tel. 338 2773369

B&B La Rondine

Via Parrocchia 2

Tel. 333 9708708

Mama Tzia Rooms

Via Roma 2

Tel. 347 6838294

Le strutture nel territorio

Chi non dovesse trovare disponibilità ad Atzara può scegliere tra numerose soluzioni nei paesi vicini.

Ortueri

•⁠ ⁠Agriturismo Su Creccu – Tel. 0784 66510

•⁠ ⁠Hotel Ristorante Pizzeria Sa Funtana – Tel. 0784 66349

Sorgono

•⁠ ⁠Hotel Villa Fiorita – Tel. 0784 60129

•⁠ ⁠B&B Pietro e Graziella – Tel. 0784 60581 / 348 7761190

•⁠ ⁠Agriturismo Pranu – Tel. 347 0003988

•⁠ ⁠B&B S’Alasi – Tel. 347 8239868 / 340 9445793

•⁠ ⁠Sa Lumenaria – Tel. 349 6205182

•⁠ ⁠B&B I Menhir – Tel. 340 2498732

•⁠ ⁠B&B Sa Mariola – Tel. 346 6725734

•⁠ ⁠B&B Minù – Tel. 348 6095838

•⁠ ⁠Affittacamere Vesta – Tel. 347 4652186

•⁠ ⁠Affittacamere Cuccumiao – Tel. 334 7295020

•⁠ ⁠Le Cementine – Tel. 348 8013132 / 348 6466304

•⁠ ⁠B&B Domus Prima – Tel. 392 5085071

Aritzo

•⁠ ⁠B&B S’Aposentu – Tel. 347 9947496

Samugheo

•⁠ ⁠B&B Madau – Tel. 348 8337559 / 392 2564070

•⁠ ⁠B&B di Bittu Emanuela – Tel. 348 8154063

•⁠ ⁠B&B Dilliri – Tel. 0783 649008 / 346 2100772 / 348 3326350

•⁠ ⁠B&B di Saderi Marianna – Tel. 0783 64020

•⁠ ⁠B&B di Stara Caterina – Tel. 0783 64758

•⁠ ⁠B&B Le Querce – Tel. 329 8954033

•⁠ ⁠Agriturismo Da Lino – Tel. 0783 64790 / 333 2080438

•⁠ ⁠Agriturismo Is Domos Antigas – Tel. 0783 64552 / 340 7747048

IL PROGRAMMA DELL'EVENTO