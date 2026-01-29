La Questura di Sassari ha disposto la sospensione della licenza per la durata di 15 giorni di un circolo privato cittadino, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Il provvedimento - ha spiegato la Polizia - trae origine da un’attività di polizia giudiziaria condotta dalla Squadra Mobile nell’ambito di servizi mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di queste attività è stato effettuato un intervento che ha portato all’arresto di una persona trovata in possesso di marijuana, hashish e cocaina. Le successive perquisizioni, estese anche ai locali del circolo privato, avrebbero consentito di rinvenire ulteriori quantitativi di droga, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, disseminati in diversi punti dell’esercizio.

Secondo gli investigatori, l’attività di spaccio avveniva all’interno del circolo, circostanza che ha determinato un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, generando un allarme sociale tra i residenti della zona.

Ulteriori e successivi controlli eseguiti dal personale della Polizia Amministrativa avrebbero inoltre evidenziato diverse violazioni di natura amministrativa.

Il Questore ha quindi ritenuto necessario adottare un provvedimento urgente di sospensione della licenza, con conseguente chiusura temporanea del locale, quale misura di prevenzione finalizzata ad impedire il protrarsi di situazioni potenzialmente pericolose.

Il provvedimento, di natura non sanzionatoria ma preventiva, è immediatamente esecutivo e prevede l’affissione all’esterno dell’esercizio di un cartello recante la dicitura: “CHIUSO PER DISPOSIZIONE DEL QUESTORE, EX ART. 100 T.U.L.P.S.”

Qualora dovessero verificarsi ulteriori episodi analoghi, potrà essere adottata la più grave misura della revoca definitiva della licenza.