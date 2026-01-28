L'Enas, Ente acque della Sardegna da cui dipende l'approvvigionamento delle acque grezze ai potabilizzatori di Abbanoa, effettuerà urgenti interventi di manutenzione lungo l'acquedotto Coghinas 2 nel tratto che rifornisce di acqua grezza il potabilizzatore di Truncu Reale a Sassari al servizio della città e dei Comuni di Porto Torres e Stintino.

L'intervento, iniziato oggi, sarà concluso nella serata di domani giovedì 29 gennaio. I tecnici di Abbanoa hanno approntato un piano per far fronte alla conseguente diminuzione della quantità d'acqua da distribuire all'utenza. Sono stati attivati tutti i collegamenti alternativi per limitare quanto possibile le interruzioni.

SASSARI: si dovrà procedere a chiusure notturne dell'erogazione nei quartieri serviti dal serbatoio di via Milano (Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Cappuccini, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru Valle Gardona e Gioscari): stanotte (mercoledì 28 gennaio) dalle 22 alle 6 del giorno successivo domani (giovedì 29) dalle 20 alle 6 e venerdì dalle 22 alle 6 per ricostituire i livelli dopo l'interruzione. Domani, giovedì 29 gennaio, interruzione dell'erogazione idrica dalle 9 alle 20 nei quartieri alimentati tramite il serbatoio di Monte Oro (Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Piandanna e Porcellana). Erogazione garantita senza interruzioni in tutte le altre zone della città.

PORTO TORRES: Erogazione garantita dall'integrazione dai pozzi locali.

STINTINO: Centro abitato: erogazione garantita dalle scorte accumulate nei serbatoi comunali; Pozzo San Nicola: interruzione dell'erogazione dalle 15 di giovedì alle 15 di venerdì.

Il ripristino dell'erogazione può variare di circa 2-3 ore in base all'altezza in cui si trovano le utenze o al fatto di essere serviti da tratti terminali di rete.