Il processo in merito agli 11 morti da Covid e ai numerosi contagiati all'interno del reparto di Cardiologia del Santissima Annunziata di Sassari nel marzo 2020, con l'ex coordinatore dell'Unità di crisi locale Fiorenzo Delogu come unico imputato, è stato rinviato al prossimo 17 giugno.

La decisione è stata presa oggi dal collegio dei giudici presieduto da Giancosimo Mura, accogliendo la richiesta del pm Paolo Piras di attendere l'esito del ricorso presentato dalla Procura di Sassari contro il non luogo a procedere deciso lo scorso ottobre nei confronti di Bruno Contu.

Delogu, difeso dagli avvocati Silvio Piras e Giovanni Sechi, dovrà rispondere delle accuse di epidemia colposa e omicidio colposo plurimo, mentre i familiari delle vittime si sono costituiti parti civili rappresentati dagli avvocati Marcello Masia, Elias Vacca ed Emiliano Alfonso.