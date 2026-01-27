Un intervento della polizia di Sassari si è concluso con un arresto per tentata rapina, dopo una segnalazione giunta al 112 che indicava una lite in corso in via Sorso. Quando gli agenti della Sezione Volanti sono arrivati sul posto, hanno rapidamente compreso che non si trattava di un semplice diverbio.

Secondo quanto ricostruito, una donna era stata seguita e aggredita da un uomo che, dopo averla afferrata, le avrebbe strappato del denaro contante dalla tasca. Nel tentativo di recuperare la somma sottratta, la vittima avrebbe inseguito l’aggressore, ma la situazione è degenerata: l’uomo avrebbe estratto una forbice, l’avrebbe afferrata al collo e gliela avrebbe puntata alla gola, minacciandola di morte.

Tra i due sarebbe nata una colluttazione, interrotta solo dal tempestivo arrivo della pattuglia della polizia. Gli agenti sono riusciti a separare i contendenti e a riportare la calma. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato per tentata rapina e denunciato per porto di oggetti atti ad offendere.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, l’arrestato è stato trasferito nel carcere di Bancali, dove resta a disposizione della magistratura.