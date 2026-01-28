Cagliari al 482/o posto nella classifica delle università europei con un punteggio medio di 23,5. Sassari invece è nella fascia tra la 551/a e la 560/a posizione (punteggio non indicato). È la World University Rankings: Europe 2026 basata su oltre una decina di parametri, dal numero di pubblicazioni alla sostenibilità passando per la possibilità di trovare occupazione una volta terminati gli studi.

Sassari è più avanti di Cagliari nelle citazioni per pubblicazioni (41,7 contro 28,2), ma il capoluogo ha una valutazione superiore per pubblicazioni per facoltà (67,4 contro 52,6). Per reputazione accademica i voti di Cagliari e Sassari sono rispettivamente 22,9 e 14,2. Cagliari prende 5,2 nel rapporto numerico insegnanti studenti, Sassari arriva a 15,2. Secondo l'indice delle università europee Cagliari e Sassari attirano ancora poco gli studenti stranieri. E non ci sono molti studenti sardi impegnati in programmi in collaborazione con atenei esteri. Però, per il network di ricerche internazionali Cagliari prende 66,6 e Sassari 45,3.

Il punteggio per la sostenibilità è di 41,5 per Cagliari e di 37,8. Per quanto riguarda gli indicatori sulla occupabilità degli studenti Cagliari raggiunge quota 25,3, Sassari 13. Anche se poi la "employer reputation" dà a Sassari 4,9 e a Cagliari 4,4.