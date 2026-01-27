Sale a tre il bilancio degli incidenti sul lavoro in appena 24 ore in Sardegna. Dopo il caso registrati a Sestu e Sassari, un nuovo grave infortunio si è verificato nella mattinata di oggi a San Teodoro.

In un cantiere edile di via dei Giudicati, un operaio di 52 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato da un ponteggio mentre stava svolgendo alcune lavorazioni in quota. I colleghi hanno immediatamente dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo averlo stabilizzato lo hanno trasferito all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

Nel frattempo sono arrivati anche i Carabinieri e gli ispettori dello Spresal, il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, per avviare gli accertamenti sulle condizioni del cantiere e verificare il rispetto delle norme antinfortunistiche.

Poche ore prima, nel pomeriggio di ieri, un altro grave episodio si era verificato a Caniga, alla periferia di Sassari, nei pressi della Motorizzazione civile. Qui un operaio di 45 anni era caduto da un muletto all’interno di un capannone industriale, riportando un trauma toracico. Trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata, è stato preso in carico dai medici mentre la Squadra mobile della Questura di Sassari avviava le indagini per chiarire la dinamica.

A questi due casi si aggiunge l’infortunio avvenuto nelle stesse ore a Sestu, dove un operaio è precipitato mentre rimuoveva le luminarie, portando a tre gli episodi in un arco di tempo molto ristretto.