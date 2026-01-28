Un minibus con sette persone a bordo si è ribaltato questo pomeriggio sulla Statale 131, all'altezza di Bonorva, forse a causa di un colpo di sonno o di un malore improvviso dell'autista.

Delle sette persone che viaggiavano sul mezzo, tutti lavoratori che rientravano a casa, tre sono rimaste ferite.

Due uomini sono stati accompagnati all'ospedale di Ozieri con le ambulanze del 118; il terzo ferito ha riportato una ferita lacero-contusa alla testa ed è stato trasportato al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari con l'elicottero dell'Areus.