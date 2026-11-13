Coinvolto in un incidente stradale, è risultato positivo all'alcoltest ed è stato segnalato per guida in stato di ebbrezza. Protagonista della vicenda un 25enne della zona, fermato dai Carabinieri della Stazione di Selargius nel corso di un intervento avvenuto nella serata di ieri a Quartucciu.

I militari, impegnati nei controlli ordinari sulla circolazione stradale, sono intervenuti dopo la segnalazione della Centrale operativa relativa a un sinistro nel centro abitato. Il conducente, che viaggiava a bordo della propria auto, è stato soccorso dai Carabinieri ed è risultato illeso.

Gli accertamenti con l'etilometro hanno però evidenziato un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge. Per il 25enne è scattata la segnalazione all'autorità competente, mentre la patente è stata ritirata e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.