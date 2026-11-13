Tre arresti, 19 persone denunciate, armi e stupefacenti sequestrati e sanzioni per oltre 20mila euro. È il bilancio dei controlli straordinari condotti dai Carabinieri della Compagnia di Alghero tra ottobre e novembre, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna e dei nuclei specializzati NAS e NIL di Sassari. L'attività ha interessato i luoghi della movida, le principali strade e gli esercizi commerciali del territorio. Complessivamente sono state identificate 310 persone e controllati 168 veicoli.

Tre le misure restrittive eseguite su disposizione dell'Autorità giudiziaria per lesioni personali, minacce e ripetute violazioni dei divieti di avvicinamento alle vittime di violenza domestica. I destinatari sono stati trasferiti nel carcere di Bancali. Altre 19 persone sono state denunciate per diversi reati, tra cui porto ingiustificato di armi bianche, evasione dai domiciliari, truffa, danneggiamento seguito da incendio, guida in stato di ebbrezza e furto con strappo ai danni di una viaggiatrice nella stazione ferroviaria.

Durante le perquisizioni sono state sequestrate due pistole prive di tappo rosso, 544 cartucce a salve e ogive, un tirapugni, un manganello telescopico, diversi coltelli a serramanico e circa 15 grammi di hashish e marijuana.

Sul fronte della sicurezza stradale sono state elevate 13 contravvenzioni, ritirate cinque patenti e decurtati 49 punti. Due le segnalazioni alla Prefettura per uso personale di stupefacenti.

Controlli anche nei locali pubblici: cinque le ispezioni con NAS e NIL, durante le quali sono emerse gravi carenze igienico-strutturali e violazioni delle procedure HACCP. In una pizzeria, la presenza di lavoratori non regolarmente assunti ha portato alla proposta di sospensione dell'attività e a sanzioni per oltre 20mila euro.