Dopo 42 anni di servizio nell'Arma dei Carabinieri, il Luogotenente Carica Speciale Leonardo Del Gaudio lascia il servizio attivo per raggiunti limiti di età. Il comandante della Stazione di Capoterra è stato salutato ufficialmente ieri dall'amministrazione comunale e dai vertici dell'Arma, in una cerimonia alla presenza delle autorità e dei rappresentanti della comunità.

Originario di Nuoro, Del Gaudio aveva iniziato la carriera nel 1984. Dopo la formazione a Iglesias, aveva prestato servizio in Toscana, a Chiusi e Castelgandolfo, per poi ricoprire diversi incarichi in Sardegna, tra Ghilarza, Macomer, Oristano e Terralba. Nel 2015 era arrivato alla Stazione di Capoterra, di cui era diventato comandante nel novembre 2018. Nel 2024 aveva ricevuto un Encomio Semplice dal Comandante della Legione Carabinieri Sardegna per un intervento particolarmente significativo nel territorio.

Il sindaco Beniamino Garau, a nome della comunità, gli ha consegnato una pergamena commemorativa. Anche il comandante provinciale dei Carabinieri di Cagliari, il generale di brigata Luigi Grasso, insieme al maggiore Simone Anelli, ha espresso riconoscenza per il percorso professionale e umano del sottufficiale, sottolineandone professionalità, spirito di solidarietà e senso delle istituzioni.

Al termine del servizio, Del Gaudio potrà dedicarsi alla famiglia, mantenendo il legame con una tradizione familiare nell'Arma. A raccogliere il suo incarico sarà il maresciallo maggiore Emilio De Mizio, proveniente dalla Stazione di Villacidro.