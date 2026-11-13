Dieci borse di studio da 2.800 euro lordi al mese per formare nuovi professionisti nei settori dell'architettura, dell'ingegneria e della pianificazione dei lavori pubblici. È il bando promosso dall'Università di Sassari con il finanziamento della Regione Sardegna. Le candidature dovranno essere presentate entro le 12 del 25 novembre.

I percorsi avranno una durata di 12 mesi e si svolgeranno prevalentemente in presenza negli uffici dell'assessorato regionale dei Lavori Pubblici a Cagliari, con il supporto di tutor. Quattro gli ambiti di specializzazione: qualità architettonica delle opere pubbliche, prezziario regionale e gestione degli immobili pubblici, analisi dei fabbisogni degli enti locali e degli effetti degli interventi, osservatorio dei lavori pubblici e sistema informativo dedicato, con approfondimenti sull'analisi dei dati.

Possono partecipare i laureati residenti in Sardegna che abbiano conseguito uno dei titoli previsti presso l'Università di Sassari, dalla laurea triennale a quella magistrale, specialistica o a ciclo unico, compreso il vecchio ordinamento. Sono esclusi i candidati già titolari di tirocini o borse di studio con l'assessorato regionale dei Lavori Pubblici.

La selezione avverrà attraverso la valutazione dei titoli e un colloquio. Il bando completo, con requisiti e modalità di partecipazione, è consultabile sul sito dell'Ateneo: CLICCA QUI.