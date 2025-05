Dopo il Sulcis, il Numero Unico Europeo 116117 per le cure mediche non urgenti arriva anche in Ogliastra. Il servizio, attivato da AREUS in sinergia con la ASL locale e il Dipartimento Sanità Digitale di ARES, è già operativo nel distretto telefonico 0782 e garantisce assistenza H24, tutti i giorni.

“Ho preso atto dell’ottimo lavoro svolto dal Dott. Alessandro Bianchi nell’avvio della Centrale 116117, un servizio necessario all’integrazione con la rete della Continuità Assistenziale, il 118, le COT e le strutture delle varie ASL”, ha dichiarato il nuovo commissario AREUS, Angelo Maria Serusi. “Il NEA 116117 è uno strumento importantissimo per facilitare l’accesso della popolazione ai servizi sanitari e sociali territoriali. Sono sicuro che potrà essere implementato ed esteso anche agli altri territori”.

L’utente può contattare gratuitamente la centrale per essere messo in comunicazione con la Guardia Medica, ricevere informazioni sui medici di base o pediatri, oppure essere trasferito al 118 in caso di emergenza.

“L’attivazione del NEA 116117 anche in Ogliastra dimostra come la collaborazione tra aziende sanitarie possa migliorare la qualità dei servizi”, ha sottolineato Diego Cabitza, commissario straordinario della ASL Ogliastra. “Permette un accesso più appropriato all’assistenza e risposte più veloci ai bisogni della popolazione”.

Il bilancio della sperimentazione nel Sulcis è incoraggiante. “In 8 mesi abbiamo gestito circa 10.600 chiamate”, ha evidenziato il project manager Alessandro Bianchi.