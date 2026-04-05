Una stazione mobile elettrica nel cuore di Sassari e pattuglie anche sull’Asinara con quad a basso impatto ambientale: è il segnale concreto del piano straordinario messo in campo dai Carabinieri per le festività pasquali.

Il Comando Provinciale di Sassari ha predisposto un dispositivo capillare su tutto il territorio, con l’obiettivo di garantire sicurezza, prevenire reati e assicurare una viabilità regolare nei giorni di maggiore afflusso.

In campo uomini e donne delle diverse articolazioni dell’Arma, con una presenza costante e visibile anche grazie all’impiego di mezzi innovativi e sostenibili. La Stazione Mobile elettrica sarà operativa nel centro di Sassari, mentre nelle aree protette e nei siti di particolare pregio naturalistico, come l’isola dell’Asinara, verranno utilizzati quad elettrici per il monitoraggio del territorio.

Particolare attenzione sarà rivolta alle principali arterie stradali e agli accessi verso le località turistiche, le spiagge e le aree verdi. I controlli riguarderanno soprattutto il rispetto del Codice della Strada, con verifiche mirate per prevenire la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, oltre al corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i minori.

Parallelamente, le pattuglie presidieranno parchi e spazi pubblici per contrastare fenomeni di degrado urbano, l’accensione di fuochi non autorizzati e l’abbandono di rifiuti.

L’Arma invita tutti "a trascorrere delle Festività serene, nel rispetto delle regole e dell’ambiente.

Divertirsi è importante, ma lo è altrettanto farlo in sicurezza e nel rispetto degli altri. Una condotta prudente, soprattutto alla guida, può fare la differenza. I Carabinieri saranno presenti sul territorio per tutelare la collettività e garantire un clima di serenità".