Non tutte le feste si svolgono purtroppo nel conforto del proprio focolare, tra pasti in famiglia e momenti sereni: per molti bambini e giovanissimi ricoverati negli ospedali Microcitemico e Oncologico Businco di Cagliari, la Pasqua è vissuta tra corsie, trattamenti e attese difficili.

Ma, grazie all'impegno dell'associazione "Charlie Brown" e all'influencer sardo Gino Leonardo Mascia, anche quest'anno la festa è arrivata fino alle camere d'ospedale, portando un po' di gioia e speranza a chi ne ha più bisogno. “Ho avuto la possibilità di vivere un’esperienza che mi ha segnato profondamente - racconta Gino Leonardo Mascia - Entrare in quei reparti ti fa capire davvero cosa conta”.

Per l’occasione, l’associazione benefica ha acquistato circa 100 uova di Pasqua, "Abbiamo consegnato al Policlinico, al Microcitemico, alle famiglie in difficoltà a e ai senzatetto" afferma Manuela Ambu, presidente dell'associazione e promotrice di innumerevoli iniziative benefiche, ai nostri microfoni -. Siamo stati felicissimi di aver regalato momenti di gioia e spensieratezza ai piccoli pazienti e alle persone in difficoltà, la Pasqua è per tutti".

“Non è un gesto dal valore materiale - spiega Gino, che ha contribuito a portare ulteriori uova ai bimbi - ma un gesto umano. Sono cose che, in quei contesti, valgono immensamente di più di quanto si possa immaginare”.

Durante la visita, l’emozione ha preso spesso il sopravvento. “Ci sono sguardi e momenti che ti restano Centro - aggiunge Gino -. E capisci che anche un piccolo gesto può portare luce”. Ma è soprattutto una riflessione a dare il senso più profondo alla giornata. Gino, colpito dall’esperienza, ha voluto condividere un pensiero che racchiude l’essenza di ciò che ha vissuto: “Supereroi esistono, sono quelli che combattono ogni giorno con tutti i loro super poteri, sono quelli che a tutti i costi devono vincere quella battaglia, sono quelli a cui la vita ogni giorno deve sorridere per forza!”

E ancora: “È Pasqua per tutti, soprattutto per chi non può decidere dove stare e con chi stare”. Parole che raccontano la prospettiva di chi ha visto da vicino la fragilità, ma anche la forza incredibile dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

“Immensamente grazie per avermi riempito il cuore di sorrisi”, conclude Gino, riassumendo in una frase il senso più autentico della giornata.

Un’iniziativa che non è solo solidarietà, ma presenza, ascolto e vicinanza. E che ricorda come, a volte, i veri supereroi non indossino mantelli, ma affrontino ogni giorno battaglie silenziose con una forza che commuove.