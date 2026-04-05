Conforto e umanità. Sono questi i valori che hanno accompagnato la Pasqua a San Gavino Monreale, dove l’uniforme dell’Arma si è fatta presenza concreta e vicina alle persone più fragili.

L’Arma, infatti, ha voluto rinnovare il proprio legame con la comunità locale attraverso un gesto di profonda sensibilità e vicinanza verso le generazioni più fragili. Il Comandante della Compagnia di Villacidro, unitamente al Comandante della Stazione, si è recato in visita agli anziani ospiti di una casa di riposo del centro abitato per portare un messaggio di auguri e solidarietà.

L’incontro non è rimasto un semplice atto istituzionale, ma si è trasformato in un’occasione di autentica condivisione umana. I militari hanno incontrato i residenti della struttura, consegnando loro dei piccoli omaggi e rivolgendo un pensiero speciale anche agli operatori sanitari con il dono delle tradizionali colombe, quale segno di riconoscimento per l’instancabile opera di assistenza svolta quotidianamente a favore dei degenti.

La mattinata è stata scandita da sorrisi e racconti di vita, capaci di far emergere un’emozione profonda sia tra gli ospiti che tra i Carabinieri. Gli anziani hanno manifestato grande entusiasmo nel sentirsi al centro di un’iniziativa così significativa; in particolare, un’ospite centenaria ha espresso la propria gratitudine sottolineando quanto la presenza dell’uniforme porti conforto e faccia sentire meno soli coloro che vivono l’autunno della propria esistenza.

"L’iniziativa - spiegano i Carabinieri - si inserisce nel più ampio quadro delle attività di prossimità sociale che l’Arma dei Carabinieri promuove costantemente su tutto il territorio provinciale, confermando il proprio ruolo non solo come presidio di sicurezza e legalità, ma come istituzione profondamente radicata nel tessuto sociale e attenta ai bisogni di sostegno e rassicurazione dei cittadini più vulnerabili".