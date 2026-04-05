La sua voce non si è mai spenta.

Oggi sembra arrivare dal cielo, limpida e potente, per attraversare il tempo e parlare ancora a tutti noi. Parole che sono augurio, ma anche richiamo profondo: lasciare il male, fermare le lotte, ritrovare l’umanità.

Bernardo Zizi, scomparso nell’agosto 2025 a 97 anni, è stato uno dei più grandi interpreti della poesia a bolu, l’ultimo de sos mannos. Sul palco fino a 92 anni, con l’ultima gara a Luras nel 2017, ha lasciato un’eredità che continua a vivere nella sua voce.

Questo video è un dono prezioso, un regalo della famiglia di Bernardo per tutti noi.

E in questo giorno di Pasqua, il suo canto diventa preghiera, memoria e speranza.

Ascoltarlo oggi è come ricevere un messaggio che va oltre il tempo.

Campanas de Pasca – Campane di Pasqua.

Buona Pasqua.