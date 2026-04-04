Durante la serata di oggi, sabato 4 aprile, i Vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola sono stati chiamati a intervenire in Via del Tirreno a San Teodoro a causa dell'esplosione di un ordigno vicino a un ristorante.

Una volta sul posto, la squadra ha immediatamente messo in sicurezza l'area e ha verificato che la struttura non avesse subito danni significativi.

Fortunatamente non ci sono state persone coinvolte, poiché il ristorante era chiuso per la stagione invernale.

Presenti sul posto anche le forze dell'ordine per condurre le indagini necessarie.