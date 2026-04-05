Intervento di soccorso nel tardo pomeriggio di ieri, 4 aprile, in località I Colmi, a La Maddalena, dove una giovane coppia di turisti tedeschi è rimasta bloccata tra i sentieri sotto il belvedere dopo aver smarrito la via del rientro.

L’allarme è scattato intorno alle 19, quando i due, non riuscendo più a orientarsi, hanno contattato i soccorsi. La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Sassari ha quindi inviato sul posto una squadra del distaccamento locale, che ha avviato le ricerche in un’area caratterizzata da sentieri impervi.

Dopo circa due ore di intervento, i Vigili del Fuoco sono riusciti a individuare e raggiungere la coppia, accompagnandola in sicurezza fuori dalla zona.

Per i due turisti solo un forte spavento, ma nessuna conseguenza dal punto di vista sanitario.