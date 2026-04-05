Un dispiegamento capillare di uomini e mezzi per garantire sicurezza durante il ponte pasquale. Anche quest’anno il Comando provinciale dei Carabinieri di Nuoro ha intensificato i controlli su tutto il territorio, con l’obiettivo di tutelare residenti e turisti in un periodo di maggiore afflusso e spostamenti.

Saranno impegnati i militari dei Nuclei Radiomobili, delle Stazioni e delle Aliquote Operative delle nove Compagnie dipendenti dal Comando provinciale, in un’azione coordinata che interesserà l’intera provincia. L’attenzione si concentrerà in particolare nelle località turistiche, dalla Planargia all’Ogliastra, passando per la Baronia e il Marghine, senza tralasciare le aree interne della Barbagia e del Sarcidano.

Controlli rafforzati lungo le principali arterie stradali, ma anche verifiche mirate nei locali e nei punti di maggiore aggregazione, soprattutto nelle zone a vocazione turistica. L’obiettivo è duplice: garantire la sicurezza e verificare il rispetto delle norme, comprese quelle igienico-sanitarie, a tutela dei tanti cittadini e visitatori che affolleranno ristoranti e luoghi di ritrovo.

Particolare attenzione sarà rivolta anche ai centri abitati, per prevenire reati contro il patrimonio in giorni in cui molte abitazioni restano vuote. Non mancheranno, inoltre, i servizi antidroga. Pattuglie a piedi, militari a bordo di autoradio e moto, anche in abiti civili, presidieranno sia le zone centrali sia quelle periferiche dei Comuni, in costante collegamento con le centrali operative che coordineranno le attività.

Accanto ai controlli, l’Arma richiama anche l’attenzione su alcune buone pratiche di prevenzione. A chi parte per il fine settimana viene consigliato di non condividere sui social informazioni sensibili legate agli spostamenti, come date di partenza e rientro, e di mantenere un contatto con i vicini, invitandoli a segnalare eventuali movimenti sospetti al 112.

Per chi si mette in viaggio, l’invito è a verificare le condizioni del proprio veicolo e a rispettare le norme del codice della strada, mantenendo una guida prudente e senza assumere alcol prima di mettersi al volante.

Infine, saranno potenziati anche i servizi “porta a porta”, rivolti in particolare alle persone anziane che vivono sole, con l’obiettivo di prevenire truffe e raggiri. Un impegno a 360 gradi per garantire una Pasqua all’insegna della sicurezza e della tranquillità su tutto il territorio provinciale.