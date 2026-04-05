Un imponente dispositivo di controllo del territorio è stato messo in campo dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, con il supporto di tutte le Compagnie dipendenti, per garantire la sicurezza dei cittadini durante le festività pasquali. Le operazioni, iniziate nella serata di ieri e tuttora in corso ininterrottamente fino a tutta la giornata di Pasquetta, mirano a prevenire le cosiddette stragi del sabato sera, contrastare la criminalità diffusa e monitorare le principali arterie stradali, caratterizzate in queste ore da un intenso volume di traffico.

A Cagliari e nell'hinterland, i militari - come da loro riferito - hanno istituito numerosi posti di controllo che hanno interessato i principali centri della provincia, identificando oltre centosessanta persone e ispezionando decine di veicoli. Durante le verifiche, uno studente diciassettenne residente a Monserrato è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish e segnalato alla Prefettura quale assuntore. Sempre nel corso della notte, un 54enne disoccupato, residente a Selargius e già noto alle Forze di Polizia, è stato fermato lungo le vie del centro e sorpreso con una taglierina di ventiquattro centimetri nascosta in una tasca interna del giubbotto; l'uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e l'utensile è stato sequestrato. Nello stesso comune, un autotrasportatore 53enne, anch'egli già noto alle Forze di Polizia, è stato sorpreso alla guida di uno scooter pur non avendo mai conseguito la patente. Trattandosi di una violazione reiterata nell'ultimo biennio, è scattata la denuncia penale con il conseguente sequestro amministrativo del mezzo.

Nel territorio del Sulcis, i Carabinieri hanno intensificato la vigilanza sulle strade. A Narcao, un diciannovenne è stato denunciato per guida sotto l'influenza dell'alcol dopo essere risultato positivo all'etilometro con un tasso di oltre tre volte il limite consentito, con contestuale ritiro del documento di guida. A Carbonia, invece, un ventunenne, già noto alle Forze di Polizia, è stato fermato alla guida di un'utilitaria senza aver mai conseguito la patente; anche in questo caso la recidiva ha fatto scattare la denuncia. Un'ulteriore segnalazione per uso di stupefacenti è avvenuta a San Basilio, nel Parteolla, dove un operaio ventiquattrenne, già noto alle Forze di Polizia, è stato trovato in possesso di una dose di hashish durante un controllo alla circolazione stradale, subendo anche il ritiro della patente.

L'impegno delle pattuglie si è rivelato fondamentale anche nella gestione dell'infortunistica stradale, purtroppo segnata da due gravi incidenti. A Guspini, un ventiseienne che viaggiava in compagnia di una passeggera, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della propria auto andandosi a schiantare contro un palo dell'illuminazione pubblica. I militari intervenuti lo hanno sottoposto al test alcolemico, che ha rivelato un tasso di oltre due volte il limite consentito: l'automobilista è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza, con ritiro della patente e fermo amministrativo del veicolo.

Più complesse le conseguenze di un sinistro verificatosi a Furtei, lungo una strada provinciale, dove due vetture sono entrate in rotta di collisione. Secondo una prima e parziale ricostruzione della dinamica, un'auto familiare condotta da un'impiegata 36enne, nell'immettersi sulla carreggiata non avrebbe rispettato la segnaletica orizzontale, invadendo la corsia opposta e scontrandosi con una vettura guidata da uno studente diciannovenne. Tutti gli occupanti hanno riportato traumi contusivi e sono stati soccorsi dal personale del 118. Nonostante l'intervento dell'elisoccorso, fortunatamente nessuno dei feriti risulta in pericolo di vita. I Carabinieri hanno gestito la viabilità, interrotta per circa un'ora per consentire i soccorsi e la bonifica della sede stradale, e hanno sequestrato i mezzi per i necessari accertamenti tecnici.