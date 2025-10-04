Oltre 270 chili di infiorescenze di marijuana e duemila piante sequestrate, e una denuncia. È il bilancio dell'operazione condotta dal Gruppo di Sassari e dalla Tenenza di Ozieri della Guardia di finanza.

I militari delle Fiamme gialle, nel corso di un servizio finalizzato alla verifica delle disposizioni in materia di lavoro nero o irregolare in un'azienda agricola del Sassarese, hanno rinvenuto, stipati in un capannone e occultati in sacchi e cartoni di confezionamento per la vendita, 276 chili di infiorescenze di cannabis, prive di documentazione di supporto e pronte per essere immesse nel consumo.

A seguito delle ulteriori ispezioni e perquisizioni, in altre strutture edificate insistenti sull'area aziendale, sono stati individuati svariati macchinari (ventilatori industriali, deumidificatori e centrifughe), per l'essiccazione, la trinciatura ed il confezionamento della sostanza. In un'altra area agricola di pertinenza della medesima azienda, è stata individuata un'ulteriore piantagione di 2.000 piante di cannabis già messe a dimora.

All'esito delle attività condotte, si è provveduto al sequestro della droga e delle attrezzature industriali e al deferimento a piede libero alla Procura della Repubblica di Sassari del titolare dell' azienda agricola.