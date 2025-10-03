Anche il Sulcis Iglesiente è sceso in piazza questa mattina per esprimere il dissenso contro l'attacco di Israele a Gaza con striscioni, cartelli e bandiere della Palestina. Centinaia le persone che hanno partecipato alle proteste in piazza Roma a Carbonia e in piazza Sella a Iglesias.

A Carbonia, tra i partecipanti, anche l'assessore regionale dell'Industria, Emanuele Cani. "In piazza - ha scritto sui social l'esponente della Giunta regionale - perché ritengo doveroso, da cittadino e da rappresentante delle istituzioni, fare la propria parte per chiedere a gran voce la fine di queste atrocità e il riconoscimento dello Stato di Palestina".