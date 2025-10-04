È tornato a Sassari con un sorriso grande quanto il suo bottino: 300mila euro. È questo il premio conquistato da Angelo Russo, artigiano sassarese e appassionato di surf e motociclette, protagonista della puntata di giovedì 3 ottobre di Affari Tuoi, il popolare gioco dei pacchi di Rai1 condotto da Stefano De Martino.

Accompagnato dalla fidanzata Giulia Canu, Angelo ha rappresentato con grinta e simpatia la Sardegna, vivendo una serata ad alta tensione, tra scelte rischiose, colpi di scena e un finale da sogno.

Eppure la partita era cominciata in salita: il concorrente ha perso subito il pacco da 200mila euro, ma la fortuna ha presto cambiato rotta. Accettando un cambio proposto dal Dottore, Angelo ha deciso di sostituire il pacco numero 3 con il numero 12, una mossa che si sarebbe poi rivelata vincente. Quel numero 12 dedicato a Marilù, la figlia nata poco più di un anno fa.

Nel corso della puntata, il Dottore ha tentato più volte di convincere il sassarese ad accettare le sue offerte ma ogni proposta è stata rifiutata. Compresa l’ultima, quando in gioco erano rimasti solo due pacchi: 50mila e 300mila euro. Il Dottore ha messo sul piatto 150mila euro, esattamente la media tra i due importi. Dopo un lungo confronto con Giulia e qualche battuta di De Martino – “Se hai 300mila euro lì dentro, da domani io sono in ferie” – Angelo ha deciso di rifiutare anche l’ultima offerta.

Una scelta coraggiosa e vincente: nel pacco numero 12, dedicato a Marilù, c’erano proprio i 300mila euro. Una serata per certi versi storica per la trasmissione: per la seconda volta consecutiva, infatti, il concorrente si è aggiudicato 300mila euro.