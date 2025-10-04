Momenti di paura nella serata di ieri nel centro di Cagliari, dove un incendio è scoppiato in un appartamento in via Pietro Leo. Le fiamme sono divampate all’interno della cucina.

Sul posto sono intervenute in pochi minuti le squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’intero stabile, facendo evacuare tutti i condomini per precauzione. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Sul posto anche una volante della Questura di Cagliari.