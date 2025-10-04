È stato sorpreso dai carabinieri mentre cercava di disfarsi di un piccolo involucro, ma il gesto non è passato inosservato. Così un 35enne, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Portoscuso per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Iglesias.

L’operazione è scattata nella serata di ieri, durante un servizio di controllo e osservazione nei pressi dell’abitazione dell’uomo, già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora. Alla vista della pattuglia, il 35enne ha tentato di lanciare via un involucro, prontamente recuperato dai militari: all’interno sono state trovate sei dosi di cocaina.

La successiva perquisizione personale ha portato al ritrovamento di un coltello a serramanico, mentre nella casa del sospetto i carabinieri hanno scoperto un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e il taglio della droga, oltre a 1.200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Inoltre un 53enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di due dosi di metadone prive della necessaria prescrizione medica: per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura di Cagliari come assuntore di sostanze stupefacenti.

Dopo le formalità di rito, il 35enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.