Dopo la firma del decreto ministeriale e la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, sono stati pubblicati oggi su Sardegna Cat i bandi di gara per l'affidamento dei servizi aerei in continuità territoriale da e per la Sardegna.

Si tratta di un passaggio decisivo dell'iter che porterà all'attivazione del nuovo modello, con avvio previsto per la stagione estiva Iata 2026 (fine marzo). I bandi resteranno aperti per 60 giorni, come previsto dalla normativa comunitaria, consentendo alle compagnie interessate di presentare le proprie offerte per i collegamenti da Cagliari, Olbia e Alghero verso Roma Fiumicino e Milano Linate.

Il nuovo modello, approvato lo scorso agosto con il via libera della Conferenza dei Servizi e successivamente trasmesso al Ministero, introduce più voli, tariffe ridotte per i residenti, una maggiore articolazione degli orari su quattro fasce giornaliere e un ampliamento delle categorie che possono beneficiare delle agevolazioni. Sono inoltre previste tariffe calmierate per i non residenti con legami familiari in Sardegna e per lavoratori che viaggiano per motivi professionali.

“Con la pubblicazione dei bandi - spiega l'assessora dei Trasporti, Barbara Manca - entriamo nella fase finale di un percorso complesso, costruito passo dopo passo insieme a Ministero, Enac e Commissione europea. Ora la parola passa ai vettori, che avranno l'opportunità di aderire a un modello innovativo ed equamente remunerato, pensato per garantire ai cittadini sardi il diritto alla mobilità 365 giorni l'anno, anche nei periodi più critici come le festività e i mesi estivi. È un risultato che restituisce certezze a cittadini e imprese e che rafforza la connessione stabile tra la Sardegna e il continente”, conclude l'assessora.