Attimi di paura nella serata di ieri a Sorso, dove una ragazza minorenne ha minacciato di togliersi la vita gettandosi dal terrazzo di una palazzina al secondo piano. Solo il tempestivo intervento dei carabinieri ha evitato la tragedia.

L’allarme è scattato dopo una lite, quando la giovane, in evidente stato di agitazione, si è portata sul cornicione della propria abitazione minacciando di lasciarsi cadere nel vuoto. Sul posto sono intervenuti inizialmente i sanitari del 118, che assieme a un ragazzo hanno cercato di instaurare un dialogo con lei per guadagnare tempo prezioso, ma la situazione appariva sempre più critica.

Pochi minuti dopo sono arrivati i militari dell’Arma, che hanno immediatamente compreso la gravità del momento. Due di loro, con estrema prudenza, si sono avvicinati al terrazzo dove la ragazza era seduta in equilibrio precario. Prima hanno tentato di calmarla con il dialogo, poi, grazie a un gesto fulmineo e deciso, sono riusciti ad afferrarla e a metterla in salvo.

La minorenne è stata quindi affidata alle cure del personale sanitario e trasferita all’ospedale di Sassari per gli accertamenti del caso.