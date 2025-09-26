Complessivamente, sono stati annullati 10 voli da e per gli aeroporti in Sardegna a causa dello sciopero di 24 ore indetto dalla Cub Trasporti e dalla Usb. Secondo le informazioni fornite dal sito web di Aeroitalia, sono stati cancellati 4 voli da e per Cagliari: la partenza per Roma Fiumicino alle 20:30 e il ritorno alle 22:30, oltre al volo Cagliari-Milano delle 20:30 e il volo di ritorno delle 22:40 da Linate.

L'Enac ha comunicato che sono stati annullati i voli Easyjet Olbia-Napoli e Napoli-Olbia, rispettivamente alle 13:40 e alle 11:46, insieme ai collegamenti tra Cagliari e Venezia operati da Ryanair, con partenze alle 16:15 per Venezia e alle 14:20 per la Sardegna. Inoltre, è stato cancellato il volo delle 15:40 in arrivo a Cagliari da Bologna e quello in partenza per Bologna alle 16:06, entrambi operati da Ryanair.

Nel frattempo, visti gli scioperi nazionali e locali nei settori aereo e aeroportuale, la Sogaer, la società di gestione dell'aeroporto di Cagliari, consiglia ai passeggeri "di arrivare in aeroporto con largo anticipo per evitare possibili code che potrebbero impedire le operazioni di check-in e imbarco entro i tempi stabiliti dalle compagnie aeree".