Il cadavere di un ciclista cinquantenne è stato rinvenuto in un canale lungo la strada provinciale 92 a Terralba, nell'Oristanese.

Secondo le prime informazioni, sembra che l'uomo sia stato colpito da un'auto che si sarebbe data alla fuga. Al momento, non è chiaro quando sia avvenuto l'incidente.

I carabinieri sono intervenuti sul luogo dopo essere stati contattati da un passante e stanno indagando per ricostruire l'accaduto, effettuare gli accertamenti necessari e individuare il veicolo coinvolto nella fuga.