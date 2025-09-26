Quattro sanzioni sono state comminate ieri, giovedì 25 settembre, dal personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Base Navale di Siniscola per violazione delle norme sulla sosta sulle spiagge lungo il litorale di Siniscola.

Durante i controlli effettuati in località Cannuzzelli Mandra e Pische nel comune di Siniscola, è stata riscontrata la presenza di veicoli fuoristrada in area demaniale prossima al mare. Un'unità della Base Navale è intervenuta immediatamente, multando i conducenti per aver violato il divieto di transito e sosta sull'arenile, come stabilito dall'ordinanza balneare della Regione Sardegna.

Ogni trasgressore è stato multato con una sanzione di 210 euro e invitato a spostare il mezzo. Durante l'estate, è stata costante l'attività di controllo per contrastare comportamenti illegali come l'asportazione di sabbia, l'abbandono di rifiuti, il camperismo abusivo e la sosta in zone demaniali lungo le coste.

Questi servizi sono svolti dal personale della Base Navale di La Caletta con il supporto delle Stazioni forestali costiere per garantire il rispetto delle normative ambientali.