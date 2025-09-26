Tragedia e mistero a Sassari, dove questa mattina un uomo di 53 anni è morto in circostanze sospette.

Il corpo è stato scoperto in via Carlo Felice, gravemente ferito e sanguinante, da un passante che ha prontamente allertato i soccorsi. Nonostante l'intervento tempestivo del personale medico del 118, che ha tentato invano di rianimarlo, l'uomo è purtroppo spirato sul luogo.

Le forze dell'ordine, tra cui la Squadra mobile sotto la guida del dirigente Michele Mecca, insieme alla polizia scientifica e alla procuratrice Lara Senatore, si sono immediatamente mobilitate per indagare sulla vicenda.